Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı

Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde yaşandı. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşalınca duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı