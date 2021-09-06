Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
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Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde yaşandı. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşalınca duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı - Haberler
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