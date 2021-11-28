SULTANGAZİ'DE 'PARA BOZMA' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI

Sultangazi İsmetpaşa ve Sultançiftliği Mahalleleri'nde son günlerde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalıştı. Gündüz saatlerinde özellikle apartmanların giriş ve zemin katında yaşayanları hedefine alan kişi, evdekileri 'eşinizin bana borcu var' ve 'Çankırı'ya gideceğim. Kocan arkadaşım. Bu parayı bozar mısın?' diyerek dolandırmaya çalıştı. Son olarak Sultançiftliği Mahallesi'nde Yılmaz ailesinin yaşadığı sokağa gelen kişi, cama vurarak, evde bulunan Yusuf Yılmaz'ın eşini dolandırmaya çalıştı.

"BENİ TANIR GİBİ İSMİMİ SÖYLEMİŞ"

"KENDİSİNDEN ŞÜPHELENDİM"

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Görüntü dökümü:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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