Sultangazi'de Orman Haftası'na 'farkındalık' etkinliği

Sultangazi'de Orman Haftası'na 'farkındalık' etkinliği Şehir Ormanı'ndaki etkinlikte atıklara dev fosille dikkat çekildi Başkan Dursun: "Temamız çevreyi korumak, doğayı korumak" Sultangazi Belediyesi, Orman Haftası kapsamında Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenledi.

Sultangazi'de Orman Haftası'na 'farkındalık' etkinliği

Şehir Ormanı'ndaki etkinlikte atıklara dev fosille dikkat çekildi

Başkan Dursun: "Temamız çevreyi korumak, doğayı korumak"

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, Orman Haftası kapsamında Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenledi. Atıklara dev fosille dikkat çekilen etkinlikte çocuklar fidan dikti.

Sultangazi Belediyesi, 'Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle' sloganı ile Sultangazi Belediyesi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda bir etkinlik düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre bilincine dikkat çekilmek için ormanının ortasına konulan buzdan yapılmış fosil, etkinliğe gelen vatandaşların ilgisini çekerken Hacivat-Karagöz gösterisiyle çevreyi korumanın önemi çocuklara anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl oluştuğu ve Türkiye'de yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerinde olduğu bir sergi de yer aldı.

"Temamız 'Çevreyi korumak, doğayı korumak"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Orman Haftası münasebetiyle burada bulunuyoruz. Çevre duyarlılığımızı da ortaya koyma adına, sıfır atık, doğayı koruma nüanslarıyla birlikte program tertip ettik. Bugün temamız 'Çevreyi korumak, doğayı korumak, doğaya özenle davranmak ve onu yaşatmak" dedi.

Atıklara dev Fosil oluşturuldu

Açıklamalarında doğaya ve çevreye sahip çıkma vurgusu yapan Başkan Dursun, ormana rastgele atılan çöplerin çevreye verdiği tahribatı anlatmak için atıklardan insan figürü oluşturularak buzdan yapılan tematik fosil için de değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dursun, "Arkamda bir buz kütlesi görüyorsunuz. İçerisinde bir insan figürü üzerinde çeşitli atıklarımız var. 300 yıl sonra içerisinde doğaya karışmayan, doğanın eritemediği ve doğaya karışamayan atıkları sergilediğimiz bir farkındalık çalışmasıyla bir aradayız. Biz bunu yaparken şunu hayal ediyoruz; hep beraber çevreye duyarlı olmak zorundayız. İnsan çevreyi ne yazık ki en fazla kirleten varlık. İnsan olarak çevreye duyarlı olduğumuz, doğayı kirletmediğimiz takdirde doğa da bize her zaman kollarını açacaktır" ifadelerini kullandı.

Sıfır atıkla ilgili olarak çeşitli projeler ürettiklerini dile getiren başkan Dursun, "Sıfır atıkla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın ciddi çalışmaları var. Biz de bu duyarlılıkla Sultangazi'de sıfır atık konusunda çeşitli projeler üretiyoruz. Bu projelerimiz içerisinde bir Ar-Ge projemiz de var. SULSİM adını verdiğimiz bir sıfır atık projemiz var. Bu ve benzeri çalışmalarla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalık da şu; hep beraber doğaya, çevreye sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG