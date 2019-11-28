Sultangazi'de öğretmenler buluştu

28.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:53

Sultangazi Belediyesi, öğretmenler günü nedeni ile ilçede görev yapan öğretmenleri buluşturdu.



Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitimcileri bir araya getirdi. Düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, ilçe protokolü, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, konuşmasına öğretmenler gününü kutlayarak başladı. "Öğretmenler toplumun yapı taşlarıdır" diyen Başkan Dursun, belediye olarak eğitime verdikleri önemin altını çizerek, "Eğitim kalitesini artırarak başarı seviyesinin daha yükselmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun için mevcut okullarımızın fiziki kalitesini yükseltirken ilçemize yeni eğitim yuvaları da kazandırıyoruz" dedi.



"Bu, eğitime verdiğimiz değerin en önemli kanıtıdır"



Başkan Dursun, Yayla Mahallesi'nde eğitime engel olan okulun yıkılmasının ardından Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan yeni binanın öğrenci ve öğretmenlere kapılarını açtığını söyledi. Başkan Dursun, "Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görmesini engelleyen eski binanın yıkılmasının ardından belediye olarak 72 gün gibi kısa bir sürede depreme dayanıklı bir bina inşa ettik. Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu adı verilen okul, ara tatilin ardından eğitim öğretime başlamıştır. Bu, eğitime verdiğimiz değerin en önemli kanıtıdır" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA