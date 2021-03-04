Sultangazi'de normalleşme denetimi

SULTANGAZİ'de kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte 450 personelle denetimlere hız verildi. İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, "Sultangazi bu 1 yıllık süreç içerisinde çok yüksek rakamlarda gördü. Son aylarda düşük bir düzeye geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısındaki açıklamalarından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye'de başladı. Sultangazi'de gerçekleşen denetimlere Kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, ilçede esnaf denetimine katıldı. Kurallara uyulduğu görülen esnafa virüsle mücadele kapsamında Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, teşekkür etti.

"SULTANGAZİ'DE ÇOK DÜŞÜK BİR ARTIŞ VAR"

Denetimde açıklamalarda bulunan Kalkar, "Bugünde ilçemizde 450 denetim elemanımızla beraber ilçemizin 15 mahallesinde denetimlerimize başladık. Bütün dünyayı dolayısıyla ilçemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgının birinci yılını geride bırakıyoruz. Ülkemizde kontrollü normalleşme süreciyle beraber illerimiz düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olmak üzere sınıflandırmaya tabi oldu. İstanbul'umuzda dolayısıyla ilçemizde yüksek riskli ilçeler arasında yer alıyor. Biz bu yüksek riski orta hatta düşük risk grubuna getirmek için bütün denetim ekiplerimizle ve vatandaşlarımızla beraber bu sürece katkı verme adına denetimlerimizi ve gerekli özen gayreti göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Uğur Kalkar, "Sultangazi bu 1 yıllık süreç içerisinde çok yüksek rakamlarda gördü. Son aylarda düşük bir düzeye geldik. Ama ülkemizdeki o genel ufak artışla birlikte ilçemizde de çok düşük bir artış var. Çok yüksek olduğu Kasım ayına göre şu anda ilçe olarak iyi durumdayız. Yapacağımız denetimlerle, esnafımızın, iş yerlerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatiyle bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı