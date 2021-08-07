SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDA SAHTE ALTINLA GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRDİLER

SULTANGAZİ'de kuyumcuya alışveriş yapma bahanesiyle gelen 3 kişi, el çabukluğuyla sahte altınla gerçek altının yerini değiştirdi.

SULTANGAZİ'de kuyumcuya alışveriş yapma bahanesiyle gelen 3 kişi, el çabukluğuyla sahte altınla gerçek altının yerini değiştirdi. İkinci girişiminde fark edilen dolandırıcılar, koşarak kuyumcudan çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14. 00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan kuyumcuda meydana geldi. Alışveriş yapmak bahanesiyle kuyumcuya gelen 3 kişi, bir süre içeride oyalandı. Kendilerine karı kocaymış gibi davranan 2 kişi, kolye ucu satın almak istediklerini söyledi. Diğer arkadaşları ise içeride oyalandı. Kolye ucu satın almak istediğini söyleyen 1'i kadın 2 kişi, bir süre ürünleri inceledi. Kendilerine yardımcı olan iş yeri çalışanı Hüseyin Kılınç'a sürekli fiyat sorarak dikkatini dağıtmaya çalıştılar. Çalışanın bir anlık boşluğundan yararlanan kadın, çantasında bulunan sahte kolye ucunu çıkararak tezgahta bulunan gerçeği ile değiştirdi. Durumdan habersiz ikiliye yardımcı olan Kılınç, kadının ikinci girişiminde durumu fark etti, diğer çalışanları uyardı. Bu sırada 1'i kadın 3 kişi koşarak kuyumcudan çıktı. Çalışanlar ise kaçan 2 kişinin peşinden koştu. Kadın ve erkek başka yöne kaçarken, diğer kişi kuyumcunun yanında bulunan pastaneye girdi.

"İKİNCİ GİRİŞİMİNDE FARK ETTİM"Olay anını anlatan iş yeri çalışanı Hüseyin Kılınç, "Cuma'dan geldik. İş yeri kalabalıktı. 1'i bayan 2 erkek içeri girdi. Biri şapkalıydı sürekli diğer 2 kişinin arkalarında bekliyordu. Kolye uçlarına görmek istediler. Bende kolye uçlarını gösterdim. Birisi sürekli fiyat sorarak beni oyaladı. O ara kadın da yanındaki sahte kolye ucuyla tezgahta bulunan yaklaşık 7 bin lira değerindeki gerçek kolye ucunu değiştiriyor. Ben bunu fark etmedim. İkinci seferde aldığını fark ettim. Kendisine 'bu nedir?' diye sordum. 'Yanlışlık' olduğunu söyleyip aldığı ikinci kolye ucunu bana geri verdi. İkinci malı kurtardık. Yeni işe başladım burada panikledim biraz. O ara onlar da kaçtı. Diğer çalışan ağabeylerime 'gidiyorlar' diye bağırdım. Onlar da arkalarından koşarak yakalamaya çalıştılar. Yakalamışlar ama aralarında ufak bir arbede olmuş. Daha sonra bir fırsatını bulup yine kaçmışlar" dedi.

"İHBAR EDENİ ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

İş yeri sahibi Feyzullah Yılmaz, "Cuma'dan ben geldiğimde olay olmuştu. Müşteri olarak geliyorlar. Kolye uçlarının aslını alıp yerine sahtesini koyuyorlar. İlkini o şekilde değiştiriyorlar. İkinci denemelerinde eleman fark ediyor. ve arkadaşlarını uyarıyor. Uyarırken bunlar hemen kaçıyorlar. Bunları tanıyan, bilen varsa ihbar etsin. İhbar edeni çeyrek altınla ödüllendireceğiz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı