SULTANGAZİ'DE KÖPEKTEN KAÇAN KEDİ TIRMANARAK KAFASINA ÇIKTI

* "Herkesin kafasına talih kuşu konar benimkine kedi kondu"Yalın Onat ERGÖR - Emin YEŞİL - Osman BAKIR / - SULTANGAZİ'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran Yunus Kazdal'ın üzerine tırmanarak kafasına çıktı.

* "Herkesin kafasına talih kuşu konar benimkine kedi kondu"

Yalın Onat ERGÖR - Emin YEŞİL - Osman BAKIR/ - SULTANGAZİ'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran Yunus Kazdal'ın üzerine tırmanarak kafasına çıktı. Şaşıran Kazdal, kediyi kafasında taşıyarak markette bulunan dolabın üzerine bıraktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde oturan bekçi Yunus Kazdal (66), 1 Ağustos Pazar günü işe giderken aynı mahallede bulunan bir marketin önünde arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. O sırada aynı sokakta sahibi tarafından gezdirilen köpek ile karşı karşıya gelen sokak kedisi korkarak kaçmaya başladı. Kedi bir anda Yunus Kazdal'ın üzerine atladı. Kazdal durumu fark edene kadar kedi bacağından tırmanarak kafasına çıktı. Ne olduğunu anlamayan Kazdal, kafasında kedi olduğunu fark edince çok şaşırdı. Daha sonra kediyi korkmaması için markette bulunan dondurma dolabının üzerine kadar kafasında taşıyarak bıraktı. Dondurma dolabının üzerinde bekleyen kedi, köpek sokaktan gittikten sonra dolaptan inerek gözden kayboldu.

"HERKESİN KAFASINA TALİH KUŞU KONAR, BANA KEDİ KONDU"

3 çocuk babası Kazdal "Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu" dedi. Kazdal "Ben hayvanları çok seviyorum, evim sokağın dibinde. Binamda 10 tane daire var, 9'uyla kediler yüzünden konuşmuyorum. Sırf bu kediler yüzünden kendime bahçe yaptım. Çalıştığım yerde keklik kuşum var, bıldırcın, köpeğim var" diye konuştu.

"YUNUS AĞABEY, HAYVAN SEVGİSİ OLDUĞU İÇİN TEPKİ VERMEDİ"

Olayın geçtiği marketin sahibi Coşkun Akyasan "Biz o gün oturuyorduk burada. Komşu köpeğini gezdiriyordu. Kedi de buradan geçiyordu. Komşunun köpeği kediye parlayınca kedi de direkt Yunus Ağabey'in kafasına atladı. Yunus Ağabey ne yapacağını şaşırdı. Kediye hiç tepki vermedi. Bize olsa refleksle iterdik. Yunus Ağabey'in hayvan sevgisi olduğu için hiçbir tepki vermedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı