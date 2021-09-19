Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı - Haberler
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Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Sultangazi Yayla Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Sultangazi Yayla Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatılardaki hasar havadan fotoğraflandı.

İstanbul için şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış İstanbul'un birçok yerinde etkisini gösterdi. Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi. Mahallenin son durumu havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.

Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı. Evleri zarar gören vatandaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı. Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.

"5 DAKİKA İÇİNDE ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ"Fırtınada yan binadaki çatının evine düşmesiyle mağdur olan Göksel Arslan, "Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan taraftaki çatı komple gelip benim eve ve çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin liralık zararımız var." dedi. Fırtınaya berber dükkanında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli vatandaş da konuşmasında, "5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgar" ifadelerini kullandı.


Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu; hasar havadan böyle fotoğraflandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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