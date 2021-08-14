SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
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SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDIHaber - Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de üst geçit yerine yolu kullanan 10 yaşındaki çocuğa, hafif ticari araç çarptı.

SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de üst geçit yerine yolu kullanan 10 yaşındaki çocuğa, hafif ticari araç çarptı. Metrelerce sürüklenerek, park halindeki aracın altına girip sıkışan çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Yasin Memiş, cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Yolun karşısında bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gitmek isteyen Memiş, 10 metre yukarıda bulunan üst geçidi kullanmak yerine, trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada çocuğa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, park halindeki başka bir aracın altına girdi. Aracın altında sıkışan çocuk, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Sesi duyan cemaat, çocuğun yardımına koştu. Memiş'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa olay yerinde kalp masajı uyguladı. İlk müdahalenin ardından Memiş, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden çocuğun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kaza sonrası çocuğun yardımına koşan Selahattin Ece, "Cuma saatiydi. Cuma namazına gelmek için karşıdan gelen bir çocuk bir yola atladı. Seyir halindeki bir araç çarparak fırladı. Çocuğun durumu çok kötüydü, çünkü ezilmişti. Çocuğa seyir halindeki araç çarptıktan sonra çocuk, savrularak yol kenarında park halinde olan aracın altına giriyor. Kafasını kaldırma çarpmıştı, bir bacağı da aracın tekerin altında sıkışmıştı. Biz çocuğu elleyemedik. O ara arkadaşlar aracı kaldırdı. Daha sonra ambulans geldi. İlk müdahalesi burada yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"ÜST GEÇİDİ KULLANAMAYAN İNSANLAR VAR"

Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirten Selahattin Ece, "Burada araçlar çok süratli geçiyor. Hız sınırını aşıyorlar. Bu, burada yaşanan ilk kaza değil. Yolda bulunan üst geçit iki mahalleyi birbirine bağlıyor. Yıllarca biz İBB'ye ve ilçe belediyesine bu durumu anlattık, şikayetçi olduk. 3 sene önce yaşanan bir kazada anne ve çocuğu öldü. Ondan önce de çok kaza yaşandı. Buraya bir alt geçit, set ya da ışık konulması için imza topladık. Buraya bir üst geçit yapıldı. Üst geçidin yapılışı bir kere doğru değil. Merdivenleri çok yüksek. Bu üste geçidi engelli vatandaşlarımız, yaşlı insanlarımız, bebekli aileler kullanamıyor. En azından bu üst geçide bir asansör konulabilir. Ama ne yazık ki, sesimizi duyuramadık. Görünen o ki, biz bu yolu kapatacağız ki, yetkililer sesimiz duysun" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun refüjdeki direkleri atlayarak yola atladığı ve bu esnada seyir halindeki aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Kaza sonrası, cami cemaatinin de koşarak çocuğun yardımına koştuğu kameraya yansıyor.

SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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