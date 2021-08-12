SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin elektrik kapakları çalındı.

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin elektrik kapakları çalındı.

Orhangazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

HOBİ HALİNE GETİRMİŞLER

Cadde de esnaflık yapan Mehmet Zeki, Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil. Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde dedi.

Görüntü dökümanı

-------------------------

-Elektrik kapakları çalınan aydınlatma direklerinden görüntüler

-Caddeden görüntüler

-Esnaf Mehmet Zeki röp

-Genel ve detay görüntüler

SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI
SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI
SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI
SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI
SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Erdoğan Yüksek Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Berdan Mardini Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE AYDINLATMA DİREKLERİNİN KAPAKLARI ÇALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:01:45. #1.15#

title