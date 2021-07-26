Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor
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Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor Alibeyköy barajında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu defa Sultangazi Habibler mahallesi içinden geçerek baraja akan dere üzerindeki tavuk ve benzeri hayvanların telef olması bölgede yaşayan gecekondu sakinlerini...

Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

İSTANBUL - Alibeyköy barajında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu defa Sultangazi Habibler mahallesi içinden geçerek baraja akan dere üzerindeki tavuk ve benzeri hayvanların telef olması bölgede yaşayan gecekondu sakinlerini korkutmaya başladı.

Habipler'de Alibeyköy barajına akan derenin yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır ise tamamen kirlendiğini ve kötü kokular yaydığını belirten vatandaşlar konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bir çok defa sorunun kaynağının bulunup çözülmesi için başvurduklarını ancak somut bir cevap alamadıklarını belirttiler.

40 yıldır bölgede yaşayan Gülseher Çelik, daha evvel böyle bir durum yaşamadık eskiden dereden akan su ile çamaşır yıkadıklarını anlatarak, "Eskiden her türlü mahsul alırdık. Şimdi ise hepsi kuruyor. Tavuklarımız ise her gün ölüyor. Yetkililere defalarca söyledik fakat gelip bakıyorlar ve gidiyorlar bir sonuç ise yok dere sürekli olarak mazot ve pas kokuyor hayvanlardan vaz geçtik çocuklarında sağlığını tehdit ediyor. Ben çocuklarımı burada büyüttüm şimdi ise torunlarım bana geldiğinde aman dereye yaklaşmayın zehirlenirsiniz diyerek bekçi gibi sürekli peşlerinden koşuyorum eskiden böyle değildi" dedi.

Torununun dudağında çıkan yarayı gösteren Çelik, son günlerde çocukların ellerinde ve yüzlerinde sivilceler çıkıyor ve kaşıntı yapıyor doktora götürdük merhem verdiler ama bir işe yaramadı yağmur yağdığı zaman ise dere taşıyor ve kapımıza kadar geliyor" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Bayram Soner ise, "40 yıldır burada oturuyorum ve bu derenin aktığını biliyorum buradan akan su direk olarak Alibey barajına gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca ilettik buraya bir kanal yapılmasını istedik akan su daha temiz bir şekilde baraja ulaşsın diye ama yapmadılar İBB' nin şu anda bir uygulaması var böyle alanlarda sinekler olmasın diye ama bu su buradan böyle açık şekilde aktığı sürece sinekte olur her şey olur. Muhtemelen dereye kimyasal karışıyor ve hayvanları da telef ediyor. İnşaallah İBB bununla ilgili bir önlem alır" dedi.

Evinin bahçesinde köpek besleyen Erdal Çelik ise, "Bu dereden akan su nedeni ile iki yavru köpeğim öldü, anneleri ise hastalandı ve zayıfladı İBB' yi aradık hiç bir şekilde ilgilenmediler az evvelde bir tavuğumuz daha öldü yine ulaşamadık. Buradan daha önce temiz ve berrak su akardı bu suyu hayvanlarımıza içirirdik ama yaklaşık 6 aydır çok pis ve kötü şekilde akıyor yağmur yağdığında ise siyah bir şekilde akıyor" dedi.

Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor
Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor
Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor
Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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