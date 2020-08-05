SULTANGAZİ'DE 3'ÜNCÜ KATTA ŞOK; DAİREYİ DOĞUMHANEYE ÇEVİRMİŞLER SULTANGAZİ'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı.

SULTANGAZİ'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3.katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

KARIŞMASIN DİYE KAT ZİLİ KIRMIZIYA BOYANMIŞ

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve ters '3' rakamının yazıldığı görüldü. Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

Kaynak: DHA