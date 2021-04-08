Sultanbeyli Kaymakamlığı "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısını arttırdı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nın "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Sultanbeyli'de "Koruyucu Ailelerin" sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü projede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 15'e, 3 olan koruyucu aile sayısı ise 14'e yükseldi.