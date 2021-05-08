Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi
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Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 15 günde bir gidilerek vatandaşların evleri temizleniyor, ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor ve yılda bir kez boyanıp tadilat...

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 15 günde bir gidilerek vatandaşların evleri temizleniyor, ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor ve yılda bir kez boyanıp tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine 15 günde bir giden ekipler; vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor. Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakım hizmeti de veriyor.

Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Darülaceze Vakfı'nın 168 bin 271 TL hibe desteği sağlandı, alınan hibe desteğiyle Covid-19 salgını sürecinde de yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizlendi, dezenfekte edildi, isteyenlerin yemekleri yapıldı, evlerinin boya ve küçük onarımları gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde toplam 500 ev temizliği yapıldı.

Projeden faydalanan 67 yaşındaki Akgül Hanım, "Kaymakamlık beni unutmadı, bana sahip çıktı. Bana sahip çıkan olmadı, ben kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, yetersizlik var. Geliyor kaymakamlık temizlikçi yolluyor. Ondan sonra yardımımızı yolluyor. Ara sıra harçlığımı veriyor. Ben de şurada ibadetimi ediyorum. Gezip dolaşamıyorum zaten. Geliyorlar mutfağımın bulaşığına kadar yıkıyorlar, camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar. Kızlarımız da çok iyi, çok da seviyorum çok iyi insanlar. Allah razı olsun. Yapamadığım işlere yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı işbirliği içerisinde Şevket Eli projesini yürütüyoruz. Şefkat Eli projesiyle özellikle bakacak kimsesi olmayan, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerini temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Küçük onarımlarını yapıyoruz. Yine ufak tefek ihtiyaçlarını gideriyoruz evlerin. Bu kapsamda beraber 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık. 2 bin 500 tane evin ihtiyaçlarını giderdik. Tabii bugüne kadar 540 bin liralık bir kaynak tahsis ettiler darülaceze tarafından" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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