Son dakika haberleri: İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA: 1 YARALI

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana gelen kazada, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak otoban kenarındaki çimenlik alana savruldu. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bir yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Kaza saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 AA 492 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Yanar yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki çimenlik alana savruldu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü İhsan Yanar, kazayı yara almadan atlatırken eşi Semiha Yanar araç içerisinde sıkıştı. Yaralı kadın, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, aynı noktada başka bir kaza oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.