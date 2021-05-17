Sultanbeyli'de, "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara 2 milyon 213 bin lira ceza kesildi
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Sultanbeyli'de, "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara 2 milyon 213 bin lira ceza kesildi

Sultanbeyli'de, 'tam kapanma' sürecinde kurallara uymayanlara 2 milyon 213 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de, "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 638 kişiye, 2 milyon 213 bin lira para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de, "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 638 kişiye, 2 milyon 213 bin lira para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs'ta saat 05.00'e kadar devam eden tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdürdüğü, birçok noktada araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ettiği ifade edildi.

Açıklamada, tam kapanma sürecinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 638 kişiye 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ekiplerin yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda ilçemizdeki koronavirüs vaka sayıları ciddi manada azaldı. Koronavirüsü, aşımızı olarak, alınan tüm tedbirlere ve kısıtlamalara uyarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek yenebiliriz. Kurallara titizlikle uyan tüm Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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Sultanbeyli'de, "tam kapanma" sürecinde kurallara uymayanlara 2 milyon 213 bin lira ceza kesildi - Haberler
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