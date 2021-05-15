SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' döneminde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Sultanbeyli'de açılan semt pazarlarında denetimler yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' döneminde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Sultanbeyli'de açılan semt pazarlarında denetimler yapıldı. Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da katıldı.

Sultanbeyli'de kapanma nedeniyle sadece cumartesi günü açılan semt pazarlarına denetim gerçekleştirildi. Denetimlere, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ilgili kurum müdürleri ve İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri de katıldı. Pazarların salgın tedbirleri kapsamında kurulduğunu belirten Kubilay, İlçemizde cumartesi günü yine tüm pazarlarımız kurulmuş durumda. Sultanbeyli Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, pazarcılar odamız ve ilgili kurumlarımızla birlikte ilçemizdeki pazar yerlerini dolaşıyoruz, tedbirleri yerinde inceliyor ve gerekli denetimleri yapıyoruz. Bu vesileyle kurallara uyan tüm pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ilçemizde yaptığımız pazar yeri denetimlerinde kurallara uyulduğunu büyük bir sevinçle müşahede ediyoruz. Denetimlerimiz gün boyunca devam edecek. dedi.

Kapanma boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veren pazarlarda, tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olmasına dikkat ettiklerini bildiren Kubilay 'Temizlik, maske, mesafe ile beraber, özellikle koronavirüs tedbirlerinin dikkatli şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Yine tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olmasına dikkat ediyoruz. Pazarlarda sadece yaş sebze, meyve ile fideler satılıyor. Bu kurallara da hep beraber uyuyor ve uygulanması noktasında gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza tedbirlerin uygulanması noktasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafımıza hayırlı bayramlar ve hayırlı işler diliyorum. Alınan tedbirler sonucunda yenilen koronavirüs olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunarak tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyorum. diye konuştu.

SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cansu Dere Beren Saat Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:55:11. #1.16#

title