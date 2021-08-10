Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı
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Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı

Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de "Aşı Seferberliği" kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Mobil sağlık ekipleri" randevusu olmayanlara da aşılama yapıyor.

Sultanbeyli'de "Aşı Seferberliği" kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Mobil sağlık ekipleri" randevusu olmayanlara da aşılama yapıyor. Millet kıraathanesindeki aşı çalışmalarına katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranının yüzde 89'a çıktığını belirterek gençlere de aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sultanbeyli'de İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Mobil sağlık ekipleri" randevu almayan kişilere de koronavirüs aşısı yaparak aşılama oranını arttırmaya çalışıyor. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da "Aşı Seferberliği" kapsamında Sultanbeyli Merkez Camii yanındaki millet kıraathanesinde yapılan aşılama çalışmalarına katıldı. Buraya gelenlerle sohbet eden Kubilay, koronavirüs aşısının önemi hakkında bilgilendirme yaparak, herkesi aşı olmaya davet etti. 

Kubilay "Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak aşılama seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Hastanelerimizde ve sağlık birimlerimizde yapılan randevulu aşılamaların yanı sıra bugün burada olduğu gibi bu seferberlik kapsamında randevusuz vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sultanbeyli'de aşılama oranımızı yükseltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Belediyemiz, kurumlarımız ve muhtarlarımız bizlere her türlü desteği veriyorlar. Bu seferberlikte ev ev, dükkan dükkan geziyoruz ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Sultanbeyli'mizde 65 yaş üstü aşılama oranımız yüzde 89'a, genel aşılama oranımız ise yüzde 55,86'a yükselmiş durumdadır. Şu anda turuncu kategorideyiz. Sultanbeyli ilçesi olarak amacımız bu seferberlikle bir an önce yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaşmaktır. Tüm vatandaşlarımıza özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençlerimiz burada aşılarımız hazır, sizleri bekliyoruz, lütfen aşılarınızı olun. Aşılama ile maske mesafe ve temizliğe de önem veriyoruz. ve tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyoruz. Katkı ve desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza, tüm kurumlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 


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Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı
Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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