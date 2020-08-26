Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan nasıl öldü? Sultan Alparslan vasiyeti nedir? Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdarıdır. Sultan Alparslan mezarı nerededir? Sultan Alparslan nasıl öldü?

42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi. Sultan Alparslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten komutan ve Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarıdır.

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

orasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi. Büyük bir devlet adamı olan Sultan Alparslan, ordusundan katbekat fazla Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açarak tarihe geçti.

SULTAN ALPARSLAN'IN MEZARI NEREDEDİR?

Peki, Sultan Alparslan, 1072 yılında Horasan'da öldü. Alparslan'ın mezarının Türkmenistan'daki Merv şehrinde olabileceği konuşuluyor.

SULTAN ALPARSLAN NASIL ÖLDÜ?

.Yusuf da bıçağını yerde yatmakta olan Sultan Alp Arslan'a saplamayı başardı. Yusuf hemen orada öldürüldüyse de Alp Arslan ağır bir yara almıştı. Hemen başka bir çadıra götürülerek yaraları sarıldı. Ancak yaraları ağır olduğu için dört gün daha yaşayabildi.