Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı - Haberler
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Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

Muş Valiliğince, Malazgirt ilçesinde yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen "1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş Valiliğince, Malazgirt ilçesinde yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen "1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Panoramik müzede, Selçuklu'dan bugüne tarihi dönemler ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin yansıtıldığı canlandırma birimleri, Sultan Alparslan'ın heykeli ve Malazgirt Savaşı'na ait görseller yer alıyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan müzenin açılış törenine katılan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt'te çok önemli bir gün yaşandığını belirterek, Valilik olarak ilçeye yakışır bir müze yaptırdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettikleri müzenin bugün resmi açılışını yaptıklarını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kamuoyuna duyurmak ve mal etmek için kurdelemizi kestik. Müzenin, Anadolu'nun kapısı, Selçuklu'nun hakimiyetinin başlangıç noktası ve Malazgirt Savaşı'nın kazanıldığı Malazgirt'te büyük bir anlamı var. Onun için müze bir tematik bir algıyı ortaya koyuyor. Bu da 1071'den başlayarak 2071'e kadar uzanan bir tarihi ve zaman çizelgesi içinde tarihi olayları anlatıyor. Aynı zamanda dönemsel canlandırmalar da var. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın son dönemi İstanbul sokağı ve tramvayları canlandırıldı. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaşta insanın ilgisini çekebilecek bir ortamda hazırlandı. Böylelikle 1071'den giren bir çocuğumuz 2071'de bizim şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çizdiği hedefler doğrultusunda kafasında bir imaj oluşacak ve maziyi bilerek çıkacak. Bu önemli bir vurgu. Çünkü mazisini bilyenin artısı olmaz."

Ardından Vali Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül ile müzenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tespit ve Planlama Dairesi Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sultan Alparslan'ın diyarındaki panoramik müze açıldı - Haberler
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