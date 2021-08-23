Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
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Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır

Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde 24-26 Ağustos tarihlerinde kutlanacak Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri için çalışmalar tamamlandı.

Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde 24-26 Ağustos tarihlerinde kutlanacak Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri için çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişinin katılması beklenen etkinliklerin düzenleneceği alanda, 26 Ağustos'ta yapılacak tören ve etkinliklerin Malazgirt'in tarihine yakışır şekilde kutlanması için hummalı çalışmalar yürütüldü. Salgından dolayı tüm tedbirlerin alındığı etkinlikler, kortej yürüyüşü ve açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuyla ilgili konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, hazırlıkların son halini yerinde görmek için Malazgirt'e tekrar geldiğini belirterek, "Kaymakamımız, İl Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla bölgeyi geziyoruz. Biz 26 Ağustos'un yıl dönümüne hazırız. İnşallah bu yıl da belki küresel salgının gölgesinde olacak ama yine milli birlik ve beraberliğimize tüm dünyaya haykıracağız. Burada bir hipodrom alanı bitti, ova alanı bitti. Her geçen gün zenginleşiyor. Millet bahçemiz iyice yerli yerine oturdu. Dolayısıyla her gün gelişen bir Malazgirt söz konusu. Tüm hazırlıklar yapıldı. Devlet ricalini ve tüm halkımızı burada ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bu ruhu 26 Ağustos vesilesi ile tüm gençliğimize ve yeni nesle aktarma imkanı bulacağız. Yine 1071'den 2071'e zaman tüneli müzesi valiliğimiz tarafından yapıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi. O da açılıyor. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız ziyaret edebilecekler. İnşallah Malazgirt hak ettiği yere doğru Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gidiyor. Kazı noktasında da önemli gelişmeler var. Kazı alanı lideri Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızla birlikte bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor. Artık Malazgirt bir kültürel iklim yaşayan önemli nokta olarak tüm dünyaca biliniyor" dedi.

(Sami Demir/İHA)

Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır
Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultan Alparslan'ın diyarı şanlı zaferin yıl dönümüne hazır - Haberler
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