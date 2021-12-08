Süleymanpaşa'da okullara plastik kapak toplama kumbaraları dağıtılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Tekirdağ Şubesi işbirliği ile okullara plastik kapak kumbarası dağıtılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kırmızı kalp şeklinde plastik kapak toplama kumbaraları imal edilerek, okullara dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi'nin öncülük ettiği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına organize edilen ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde kalp şeklinde plastik kapak kumbaraları imal edildi.

Kırmızı renkte hazırlanan kumbaralar Süleymanpaşa'da bulunan okullara dağıtılmaya başlandı.

Yüksel'e teşekkür

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, projeye desteğini esirgemeyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

Plastik kapakların geri dönüştürülmesi ile yürüme engeli bulunan vatandaşlara akülü sandalye temin edilebildiğini anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile yürüttüğümüz Sosyal Sorumluluk Projemiz ile Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü sandalye temin etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında ilçemizdeki okullarımıza mavi kapak toplama ünitelerimizi dağıtmaya başladık. Projemizi öğrenci ve öğretmenlerimize anlatarak bilgilendirmede bulunduk. Plastik kapak toplama kumbaralarımızın tamamı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üretilmiştir. Projemizin başından beri bizlere destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e ve emeği geçen tüm çalışanlara proje paydaşlarımız adına teşekkür ediyorum."

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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