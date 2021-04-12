Süleymaniye Camisi, Kovid-19 nedeniyle ramazanı sessiz karşıladı

İstanbul'un simgelerinden tarihi Süleymaniye Camisi, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu ramazana da sakin girdi.

İstanbul'un simgelerinden tarihi Süleymaniye Camisi, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu ramazana da sakin girdi.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve asırlardır bütün ihtişamıyla ayakta duran Süleymaniye Camisi, şehrin önemli manevi merkezleri arasında yer alıyor.

Önceki senelerde önemli dini günlerde ve ramazanda dolup taşan camide, son iki yıldır Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sakinlik yaşanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında diğer camilerde olduğu gibi Süleymaniye'de de ilk teravih namazı cemaatle kılınamadı. Çevredeki evlerden gelen vatandaşlar, cemaatle yatsı namazını eda ettikten sonra dağıldı.

Süleymaniye Camisi imamlarından Ayhan Mansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakit ve cuma namazlarını tarihi camide sosyal mesafeye dikkat ederek kıldıklarını söyledi.

Süleymaniye Camisinde 10 yıldır görev yaptığını aktaran Mansız, geçen yıla kadar ramazan aylarının tarihi yapı ve çevresinde coşkuyla geçtiğini belirtti.

Teravih namazlarının da dolu geçtiğini hatırlatan Mansız, "Kadir Gecesinde sadece caminin içi değil avlusu da dolardı. Ayrıca Süleymaniye'nin bayram namazları da meşhurdur." dedi.

Yakın çevrede oturanlarla birlikte yatsı namazını eda ettiklerini anlatan Mansız, teravihleri ise evlerinde kılacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Cemaatte rahmet vardır, teravihi de cemaatle kılmayı canı gönülden isteriz. Salgın şartlarında cemaatle kılamayacağımız için sünnet namazlarımızı evde kılmamız mümkündür. Hazreti Peygamberimiz teravih namazını evinde de kılmıştır. Evlerimizde kendimiz imam olup çocuklarımızla kılabiliriz. Ben de aynı şekilde kendi ev halkımla beraber eda edeceğim. Bu sene teravih sonrası geceyi de Kur'an'la geçirmek için sonrasında ezberden bir cüz okuyacağım, onlar dinleyecek."

Ayhan Mansız, "İnşallah bu hastalığın şifasını da yüce Mevla'mız verecektir. Bu bir imtihandır. Bu sene kılamasak da Allah gelecek sene bu camileri tıklım tıklım doldurarak, cemaatle teravihlerimizi eda etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken