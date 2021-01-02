Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan ABD'ye sert mesajlar
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Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan ABD'ye sert mesajlar

02.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:24
Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan ABD'ye sert mesajlar

İran Dini Liderinin Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebileceğini ifade etti.

İran Dini Liderinin Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebileceğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülmüştü. Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan ABD'ye sert mesajlar gelmeye devam ediyor.

İran Dini Liderinin Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Irak'ta devam eden askeri hareketliliğe değinerek, "Askeri anlamda her türlü senaryoya hazırız. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Eğer İran'a bir saldırı olursa bunun cevabını kesinlikle veririz" dedi.

Bölgede ABD üslerini ve askeri hareketliliği izlediklerini belirten Safevi, "Birliklerimiz Körfezden Hint Okyanusu'na ve Umman Denizine kadar tüm askeri hareketliliği takip etmekteler. Bölgedeki ABD üsleri radarımızda ve ABD kuvvetlerinin tüm zayıf noktalarını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Safevi, İran kuvvetinin tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını belirterek, "İran, ABD'ye ait savaş gemilerimi Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebilecek güçtedir" dedi.

"Eğer savaş olursa Arap ülkeleri bundan zarar görür"

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacı Zade Lübnan medyasına verdiği demeçte, bölge ülkelerini ABD ve İsrail ile işbirliği konusunda uyararak, "ABD ve İsrail ile olası bir savaş durumda hiç bir ABD üssünü ayırt etmeden hedef alırız. Bu durumdan en çok zarar gören Arap ülkeleri olur" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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