Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını "Bizim aslanlar yine yakaladı" ifadesiyle duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Soylu'nun Twitter paylaşımında 2 fotoğrafla birlikte şu sözler yer aldı: "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını..."