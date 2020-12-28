Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Süleyman Girgin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi! Süleyman Girgin kimdir?
Siyaset günndeminin odak noktası haline gelen Süleyman Girgin hakkında araştırmalar yapılıyor. Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN KİMDİR?
18 Temmuz 1962 yılında Muğla Kavaklıdere'de doğdu. Babasının adı Seyfi, annesinin adı Sevim'dir.
İşçi-Sendikacı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.
Maden- İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesinde 4 yıl şube yönetim kurulu üyeliği, 12 yıl şube başkanlığı görevinde bulundu. Altı yıl Muğla Türk-İş il temsilciliği yaptı.
Girgin evli ve 2 çocuk babasıdır.