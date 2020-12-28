Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!

28.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:26
Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Süleyman Girgin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi! Süleyman Girgin kimdir?

Siyaset günndeminin odak noktası haline gelen Süleyman Girgin hakkında araştırmalar yapılıyor. Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!

MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN KİMDİR?

18 Temmuz 1962 yılında Muğla Kavaklıdere'de doğdu. Babasının adı Seyfi, annesinin adı Sevim'dir.

İşçi-Sendikacı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Maden- İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesinde 4 yıl şube yönetim kurulu üyeliği, 12 yıl şube başkanlığı görevinde bulundu. Altı yıl Muğla Türk-İş il temsilciliği yaptı.

Girgin evli ve 2 çocuk babasıdır.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Özlem Zengin Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Arda Turan Domagoj Vida Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:26:28. #1.15#
title