Son dakika haber | Sular çekildi İznik Gölü'nde tarihi çapa bulundu, müzeye teslim edildi

Edinilen son dakika haberine göre - Sular çekildi İznik Gölü'nde tarihi çapa bulundu, müzeye teslim edildi İznik Gölü'nde kuraklık sonucu su çekilmeleri sürerken, teknesi ile Çakırca Mahallesi yakınlarından göle açılan bir kişi tarihi çapa buldu.

- Sular çekildi İznik Gölü'nde tarihi çapa bulundu, müzeye teslim edildi

BURSA - İznik Gölü'nde kuraklık sonucu su çekilmeleri sürerken, teknesi ile Çakırca Mahallesi yakınlarından göle açılan bir kişi tarihi çapa buldu. Olay yerine gelen jandarma çapayı alarak müzeye teslim etti. Çapanın 200 yıl önce bir ticaret gemisine ait olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık sonucu 100 metrelik bir çekilme meydana geldi. Çekilmeler devam ederken sahilde işletmesi bulunan bir kişi kayığı ile İznik Gölü'ne açıldı. Gölde sert bir cisime çarpan ve teknesi delinen Mehmet Güleç, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Tarihi olduğu iddia edilen gemi çapası gören Güleç, çapayı teknesine alarak kıyıya ulaştı. Tarihi eser olduğunu düşünen Güleç, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çapayı alarak İznik Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Çapa'yı bulan Mehmet Güleç yaptığı açıklamada, "İşletmemize ait teknemizi suların çekilmesi nedeniyle karaya çıkartmaya çalıştım. Bu çapa teknemize çarptı hatta delik açtı. Hemen aklıma geldi eskilerden dedelerimiz anlatıyorlardı. Daha öncesinde İznik'te 3 veya 4 iskele bulunduğunu yol koşulları araç koşulları el vermediğinden gemilerle Orhangazi ve Karsak boğazına üzüm taşıdıklarını duymuştuk. Onlara ait çapa olduğu hemen aklımıza geldi. Bunun tarihi eser olduğunu düşünerek jandarma ekiplerine teslim ettim" dedi.

(MB-SD-İHS)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU