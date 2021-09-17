Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Atatürk Barajı'nda ötrofikasyon gerçekleşti

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Baraj göletinin bir kısmı 'yeşil' renge büründü.

Bu yıl yaşanan kuraklık ile birlikte Atatürk Baraj göletinde su seviyesi düştü. Su çekilmesinin yaşandığı Baraj göletinin Sitilce mevkiindeki sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşil renk oldu.

2016 yılı ve 2019 yıllarında benzer görüntülerin olduğu Atatürk Barajında, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve buna bağlı olarak ötrofikasyon olayı meydan gelmişti.

Önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan 'yeşil' rengin yine ötrofikasyon olayı olduğunu belirten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, "Kurak geçen mevsimlerden dolayı suyun çekilmesiyle birlikte ötrofikasyon meydana gelmektedir. Ötrofikasyon, dışardan gelen katı atık besin maddeleriyle su yüzeyinde katman oluşmaktadır. Bu su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Ötrofikasyonun kalan tabaka olması, suyunda durgun olmasından dolayı canlılara zarar verebilmektedir" dedi.