Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Atatürk Barajı'nda ötrofikasyon gerçekleşti Adıyaman Atatürk Baraj göletinin bir kısmı 'yeşil' renge büründü.

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Atatürk Barajı'nda ötrofikasyon gerçekleşti

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Baraj göletinin bir kısmı 'yeşil' renge büründü.

Bu yıl yaşanan kuraklık ile birlikte Atatürk Baraj göletinde su seviyesi düştü. Su çekilmesinin yaşandığı Baraj göletinin Sitilce mevkiindeki sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşil renk oldu.

2016 yılı ve 2019 yıllarında benzer görüntülerin olduğu Atatürk Barajında, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve buna bağlı olarak ötrofikasyon olayı meydan gelmişti.

Önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan 'yeşil' rengin yine ötrofikasyon olayı olduğunu belirten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, "Kurak geçen mevsimlerden dolayı suyun çekilmesiyle birlikte ötrofikasyon meydana gelmektedir. Ötrofikasyon, dışardan gelen katı atık besin maddeleriyle su yüzeyinde katman oluşmaktadır. Bu su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Ötrofikasyonun kalan tabaka olması, suyunda durgun olmasından dolayı canlılara zarar verebilmektedir" dedi.

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü

Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Demet Özdemir Berfu Yenenler Kaan Urgancıoğlu
Spor Marcao Ali Koç Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sular çekildi, Atatürk Barajı yeşile büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:55:11. #1.17#