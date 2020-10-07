İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı

Adana'da iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşünce ölmekten son anda kurtulan imam, bu kez Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki biri kadın 2 kişiyi kurtardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Yeşil Bulvarda meydana gelen kazada iddiaya göre, Caner Bacaksız'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Bu sırada çevrede bulunan imam Şuayip Tek, kanala girip önce erkek olan kişiyi kurtardı. Daha sonra tekrar kanala girip araçtaki kadını kurtarmak istedi. Ancak zorlanınca çevredeki vatandaşların yardımıyla kadını da sulama kanalından çıkarttı. İki kişi olay yerine gelen ambulansa alındı. Polis ise kazayla ilgili çalışma başlatırken otomobil sulama kanalında kaldı.

AYNI KAZAYI KENDİSİ DE YAŞADI

Bu arada Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ancak çocuğu hasta olduğu için Adana'da bulunan imam Şuayip Tek, 2 yıl önce eşi Emine Tek ve bir kadın misafiriyle birlikte otomobiliyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştüklerini belirterek, "O gün biz kendi imkanımızla kurtulduk. Bugünde ben yemek için buraya geldim. Otomobilin kanala düştüğünü görünce hiç düşünmeden kanala atlayıp önce erkeği çıkardım. Sonra kadını çıkarmaya çalıştım çevredeki gençler yardım etti onu da çıkardık. Benim de başıma böyle bir olay geldiği için bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben insanlık görevimi yaptım. Daha önce başıma böyle bir olay gelmese de aynı şeyi yapardım" dedi.Adana Şehir Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE