Sulama kanalında sürüklenen çıplak cansız beden ekipleri harekete geçirdi

Adana'da sulama kanalında çıplak halde bir cansız bedenin sürüklendiğini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Ekipler, cansız bedenin başında darp izleri ve kanama tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, sulama kanalında çıplak bir cansız bedenin sürüklendiğini görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, cansız bedeni sudan çıkarttı.

BAŞINDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Cansız bedenin başında darp izleri ve kanama olduğu belirlendi. Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cansız bedenin bulunduğu kanala yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta camları açık halde bir kamyonetin park halinde olduğunu belirledi. Yahya Kemal Sarıgül'e ait olduğu tespit edilen araçta cep telefonu ve pantolon, kanal kenarında ise tişört bulundu. Cansız bedenin de Sarıgül'e ait olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar