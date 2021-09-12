İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün Ekşisu Mesire Alanında düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek içi otomobille yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.

KANALA UÇAN OTOMOBİL VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi. Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.