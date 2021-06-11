Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
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Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı Adana'da dengesini yitirip sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

ADANA - Adana'da dengesini yitirip sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kalbi duran şahsa kalp masajı yaparak tekrardan hayata döndürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sulama kenarında yürüyen Ali K. dengesini yitirerek suyun içerisine düştü. Düştüğü yerden yaklaşın 500 metre boyunca su içerisinde sürüklenen Ali K.'yı çevredeki vatandaşlar fark etti. Bunun üzerine bazı vatandaşlar suya atlayarak Ali K.'yı su içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerine geldiğinde Ali K.'nın kalbinin durduğunu belirledi. Bunun üzerine ambulansın içerisine alarak Ali K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalede kalbi tekrardan atan Ali K. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
Sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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