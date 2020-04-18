Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
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Pamukkale, Gümüşhane, Dedeli, Güncel

Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı

Gümüşhane'de bir vatandaşın sulama amaçlı yaptırdığı sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı. Bir senede suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu meydana geldi. Alanda, dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine benzer bir şekil oluştu.

18.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:28
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Dedeli köyünde yaşayan bir vatandaş, yeni yaptığı evinin yanına sulama amaçlı kullanmak için sondaj yaptırdı. Geçen yıl yaptırılan sondajda, beklenenin aksine akifere denk gelince yer altından saniyede 3-4 litrelik kalsiyum-karbonatlı su fışkırdı. İkisu-Şiran kara yolunun kenarında bulunan alanda, bir yıldır akan sular tortu tabakası oluşturdu. Bu da bölgede şimdiden dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar meydana getirdi.

HALK, TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Yöre sakinleri İnkılap-Dedeli köyleri arasında aynı nitelikte bulunan fakat suyu kesilen Ayazma oluşumuna benzemeye başlayan bölgenin ya aynı yerde kalarak turizme kazandırılması yada çok yakın mesafedeki Ayazma taşına nakledilmesini istedi. Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, suyun karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebileceğini fakat aynı yerde bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin daha etkili olabileceğini söyledi.

Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı, Gümüşhane'de travertenleri anımsatan oluşum meydana geldi

''SUYUN YERİ TAŞINIRSA, TURİZM POTANSİYELİ YÜKSELİR''

Bu tür suların içerik olarak daha çok kalsiyum karbonat içerikli sular olduğunu kaydeden Oral, "İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale'dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir" dedi.

Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı, Gümüşhane'de travertenleri anımsatan oluşum meydana geldi

''DEVAM EDERSE PAMUKKALE ŞEKLİNİ ALACAK''

Alandaki sondajın geçen yıl yapıldığını ve saniyede 3-4 litre arasında bir suyun yer altından fışkırdığını aktaran Oral, "Basınçlı akifer olduğu için yukarıya doğru kendi basıncıyla çıkan, kaynayan bir su. Mülk sahibi kapatmak ve kurutmak için çok uğraştı ama olmadı. Burası böyle kalsa dahi burada bir doğal oluşum oluşacak. Bu şekilde bu su buraya akmaya devam ederse bir Ayazma taşı ya da bir Pamukkale şeklinde oluşum meydana gelecektir" ifadelerini kullandı.

''SUYUN TADI GAZSIZ MADEN SUYU GİBİ''

Sondajdan akan suyun alanda bir yılda yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturduğunu kaydeden Oral, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yıllar geçtikte bu oluşumlar büyüyecek, havuza dönüşecek, tortular birikecek ve şekilden şekile girecek. Suyun tadına baktım. Gazsız maden suyu gibi. Karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebilir. Burada bu suyun daha çok bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi vadi halkının isteğidir"

Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı

Kaynak: İHA

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