Şükrü Sözen: "Antalya'daki Dayımız, Muhittin Böcek"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Çakış Mahallesi'nde "Halkla Buluşma" toplantısı gerçekleştirdi.

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, ilk büyük seçim programını Çakış Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Sözen'e, eşi Hatice Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, ilçe seçim komitesi, ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları, partililer, başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşler ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Sözen'in öncesinde konuşan CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Çakış halkına bu ev sahiplikleri ve destekleri için teşekkür ederek, barış ve huzur dolu bir seçim dönemi diledi

"Manavgat'ın önünü açmak için buradayız"

2 aydır 65 köyü gezdiklerini belirten Sözen, "Sanayimizi, bütün merkezdeki, sahil bandımızdaki esnaflarımızı, pazarlarımızı gezdik. Belli saatlerde evlere giriyoruz, kendimizi sizlere, topluma anlatmaya gayret ediyoruz. Kalan eksiklerimizi tamamlamak, Manavgat'ın önünü açmak için bir dönem daha görev yapabilmek adına sizin de huzurunuza geldik" dedi.

"Bu toplumun bir 5 yıl daha kölesi olmak boynumun borcu"

Göreve geldiklerinde ilk 5 yılın zorluk ve mücadele içerisinde geçtiğini vurgulayan Sözen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize görev verdiniz bundan 10 yıl önce bu onurlu görevi layık gördünüz. İlk 5 yıl her anımız zorlukla, mücadele ile geçti. Düştük, kalktık, yürüdük, apaladık ama hiçbir zaman teslim olmadan bu topluma görevin kutsal bir iş olduğu bilinciyle sürekli dik durmaya gayret ettik, her şeye rağmen. 5 yılın neticesinde bizim teslim olacağımızı zannettiler, o yolda bize yaşattıklarından sonra teslim olacağımızı zannettiler ama hiç bilmiyorlardı ki, bizi biliyorlar, hiç akıllarına gelmedi biz yaşadıklarımızla güçleniyoruz, yaşadıklarımızla sizlerle her an bütünleşiyoruz, bunu unuttular. Bir 5 yılın sonunda el birliği ile çok şey yaptık. İkinci 5 yıl içinde bizlere o sahiplenme duygusu içinde olan yürekli insanlara, yürekli hemşerilerime o sahiplenmenin borcunu, vefasını ödemek zorundayım. Çünkü ahlaksızca kurgulanan şeylere itibar etmediler, beni bağırlarına bastılar, ben bu insanların bir 5 yıl daha kölesi olmak zorundayım duygusuyla ben ikinci kez sizlerin huzuruna geldim. Her seferinde kendimi sorguluyorum, çünkü bu kentin, çocuklarımızın, evlatlarımızın, büyüklerimizin geleceğine talip olmanın vebal olduğuna inanıyorum. Bu kentin bir 5 yıl daha her seferinde vebalini üstlenebilecek pozisyonda mıyım diye hep kendimi sorguladım. ve her seferinde de kendimi yetiştirdiğim, iyi bir belediyeci olduğum, hiçbir zaman zorluklardan korkmadığım, yılmadığım ve sürekli inandığım doğrultuda gidebildiğime inandım."

"Antalya'daki dayımız muhittin böcek"

Manavgat'ta belediye başkanı olmanın zor olduğunu kaydeden Sözen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ile ilgili de şu sözleri sarf etti:

"Bugün derler ya, herkesin yerine göre darlandığında bir dayıya ihtiyacı vardır diye. Bizim de dayıya ihtiyacımız olduğu dönemler illa ki oluyor. Biz kendimize bir dayı seçtik. Eğer bu dayıya toplum da olur verirse, o bizim dayımız olacak, dayı yeğen yan yana dayı yeğen yürüyeceğiz. Muhittin Böcek dayı, Antalya'da. 20 yıldır laikiyle görev yapıyor, belediyeciliği sonuna kadar öğrenmiş, hiçbir şaibeye karışmamış. ve ben Antalya'yı bu yasaya rağmen adil yönetirim diyen, herkese eşit davranırım, o kurum toplumun kurumu, o kurum babamın yeri değil diyen cesaretli, yürekli ve herkse sevecen davranabilen, içinde öfke, kin ve nefret olmayan bir insan. Muhittin Böcek'i de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizler olur verirseniz, bu kentin kalan sorunlarıyla ilgili hazırlıklarımız var, projelerimiz var, hala inancımız var. Kurum olarak, ekip olarak dimdik ayaktayız. Bir 5 yıl sizlerle beraber olacağız, buna yürekten inanıyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA