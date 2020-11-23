Şükran Ay kimdir? Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay hayatı ve biyografisi!
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Şükran Ay kimdir? Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay hayatı ve biyografisi!

23.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:58
Şükran Ay kimdir? Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay hayatı ve biyografisi!

Son dakika gündem haberi: 1970'li yılların unutulmaz ismi, gazeteci Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay, vefatının 9. yılında yad ediliyor. Peki, Şükran Ay kimdir?

1970'li yılların unutulmaz ismi, gazeteci Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay, vefatının 9. yılında yad ediliyor. Şükran Ay kimdir? İşte, Savaş Ay'ın annesi Şükran Ay hayatı ve biyografisi!

ŞÜKRAN AY KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1931, Üsküdar, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 23 Kasım 2011, Şişli, İstanbul

Filmler: Çingene Aşkı Paprika, Cilali Ibo yetimler melegi, Karamanin Koyunu, Iste deve iste hendek, Ver Allahim Ver

Şükran Ay, sahnedeki güçlü sesiyle dikkati çekerek, kısa sürede turnelerin aranılan isimlerinden oldu, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Babasının kendisine eşlik ettiği turnelerden birinde, illüzyonist Turan Turanlı'yla tanıştı. Kısa sürede evlenen çiftin, bir yıl sonra 1954 yılının mart ayında, oğulları Savaş Ay dünyaya geldi.

Türk sanat müziği yorumuyla 1970'li yıllara sesiyle damga vuran Ay, bugün artık klasikler arasında yer alan "Boş Kalan Çerçeve", "Bir Fincan Kahve Olsam", "Damarımda Kanımsın" ve "Sevemedim Karagözlüm"ün de aralarında olduğu onlarca esere kattığı farklı yorumuyla gönüllerde yer edindi.

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