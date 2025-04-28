Suikastçı oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Suikastçı ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Suikastçı, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikastçıni izleyecek olanların merak ettiği Önemsiz Biri konusu nedir, Önemsiz Biri oyuncuları kimler ve Önemsiz Biri özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUİKASTÇI KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

Yönetmen: Michael Cuesta

Oyuncular: Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch

Suikastçı filmi 2017 yılında gösterime girmiştir.