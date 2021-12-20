Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Yerel

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralarAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçedeki park ve bahçelerde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçedeki park ve bahçelerde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Şuhut'ta etkili olan kar yağışı ilçe adeta beyaz örtüyle kaplandı. Karla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe İHA muhabiri tarafından görüntülendi. Kar yağışı altında kalan ağaçlar ile ilçeden geçen dere seyrine doyumsuz manzara oluştu.

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Şuhut'ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title