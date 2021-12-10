Şuhut Gençlik Merkezi'nde gençler dini sohbette buluştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni faaliyete geçen Şuhut Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik dini sohbetler devam ediyor.

Şuhut gençlik merkezindeki dini sohbet etkinliğine, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, Ak Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, üniversiteli gençler ve Şuhut'lu gençler katıldı. Müftü Aytekin, gençlere yönelik dini bilgiler aktardı. Samimi bir ortamda devam eden gençlerle sohbet etkinliğine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu telefonla canlı bağlanıp gençlerle selamlarını ileterek telefonla canlı sohbet etti. Gençler Eski Bakan Eroğlu ve Vali Çiçek'e Şuhut Gençlik Merkezi'nin Şuhut'a kazandırılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Soru cevap şeklinde geçen sohbet etkinliği hatıra fotoğrafları ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR