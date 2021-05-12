Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
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Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sudanlıların İsrail aleyhine slogan atması Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması ve Filistinlilere destek sloganları atması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sudanlıların İsrail aleyhine slogan atması

Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması ve Filistinlilere destek sloganları atması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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