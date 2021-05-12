Sudanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sudanlıların İsrail aleyhine slogan atması Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması ve Filistinlilere destek sloganları atması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sudanlıların İsrail aleyhine slogan atması

Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması ve Filistinlilere destek sloganları atması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali