Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi

Anadolu Ajansı / Fatih Erdoğan - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan karşıladı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, karşılamanın ardından havalimanında bir süre görüştü. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozelesine çelenk sunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erdoğan

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