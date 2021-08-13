Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye ve Sudan'ın mevcut ticaret hacminin çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarılabileceğini söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye ve Sudan'ın mevcut ticaret hacminin çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında, Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada konuşan Burhan, iki ülkenin ortak bir mirasa sahip olduğunu, ortak geçmişin bugünkü ilişkilere de yansıdığını söyledi.

Sudan'ın gelişmiş dünya ülkeleri arasında layık olduğu konuma gelmek için bir geçiş sürecinde olduğunu belirten Burhan, "Sudan, gerek uluslararası sistem gerekse Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde layık olduğu konumu elde edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'a desteklerinden dolayı müteşekkiriz, birçok alanda destekleri olmuştur." ifadesini kullandı.

Burhan, ülkesinin içe kapanma dönemini geride bırakarak dünyaya açılma dönemine geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Devlet, hiç kimsenin, hiçbir kesimin tekelinde olamaz. Devlet, bütün Sudanlılarındır. Devlet, herkesle kolay şekilde münasebetlerde bulunacaktır. Bu bağlamda, Türkiye'ye bakanlarımla geldim. Bakanlarım, sizlere bu yeni dönem içinde, yapılan reformlarla birlikte Sudan'da yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi vereceklerdir."

"Türkiye bizim için çok önemli"

Sudan'ın geçmişte karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle ülkeye sermaye girişinde ve ortaklıkların tesisinde bazı sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Burhan, şunları kaydetti:

"Ancak bu zor şartlara rağmen Türk yatırımcılarla yaşadığımız deneyimler var. (Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum. Tarım, madencilik, altyapı, ulaştırma, elektrik, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlar, ülkemizde yatırıma açık alanlardır. Bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi, eski dostlarımızı yatırımda öncelikli olarak görüyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip Sudan'da yatırım yapabilirler. Her iki tarafın da faydasına olacak kazan-kazan çerçevesinde yatırım olanakları bulunmaktadır."

Burhan, Sudan'ın özel sektörü de yatırım konusunda desteklediğinin altını çizerek, "Türkiye, bizim için çok önemli. Herhangi bir ülke değil, öncü bir ülke. Çok büyük deneyimlere sahip bir ülke. Birçok alanda, tarım ve diğer alanlarda ileri düzeyde bir ülke. Bizler de bu olanaklardan ve deneyimlerden istifade etmek isteriz." diye konuştu.

Türk iş insanlarını ve yatırımcıları, Sudan'da görmekten memnuniyet duyacaklarını belirten Burhan, "Ne düşünürseniz, ne yapmayı planlarsanız bununla ilgili olarak kapılarımızın ülkemizde açık olduğunu göreceksiniz. İlişkilerimiz devam edecektir. Elimizdeki tüm olanaklarla Türkiye-Sudan ortaklığını destekleyecek ve daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu