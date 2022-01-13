Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Göstericilerin yürüyüş yapması Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'da yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Göstericilerin yürüyüş yapması
Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'da yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Sudan güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güney kapısına ulaşmak isteyen göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.