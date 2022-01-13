Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler
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Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Göstericilerin yürüyüş yapması Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'da yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin yürüyüş yapması

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'da yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Sudan güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güney kapısına ulaşmak isteyen göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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