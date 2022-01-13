Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

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Göstericilerin yürüyüş yapması

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz bombasıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'da yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Sudan güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güney kapısına ulaşmak isteyen göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.