Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde kurtarılan iki Türk vatandaşı başkent Hartum'a ulaştı. Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşır kentinde 7 Aralık'ta kaçırılan ve dün operasyonla kurtarılan iki Türk vatandaşı mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nu Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu karşıladı. Baran ve Cünedioğlu kaçırılma ve kurtarılma süreçlerini Anadolu Ajansı'na anlattı.