Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu - Haberler
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Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde kurtarılan iki Türk vatandaşı başkent Hartum'a ulaştı.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde kurtarılan iki Türk vatandaşı başkent Hartum'a ulaştı. Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşır kentinde 7 Aralık'ta kaçırılan ve dün operasyonla kurtarılan iki Türk vatandaşı mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nu Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu karşıladı. Baran ve Cünedioğlu kaçırılma ve kurtarılma süreçlerini Anadolu Ajansı'na anlattı.

Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu

Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu

Sudan'da kurtarılan Türk vatandaşları AA'ya konuştu

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

 Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

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AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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