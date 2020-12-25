Sudan'da Kovid-19 gölgesinde Noel kutlamaları
25.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:45
Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Noel kutlamaları gerçekleşti.
Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Noel kutlamaları gerçekleşti. Hartum'daki St. Matthew Katedrali'nde düzenlenen Noel ayini için Kovid-19 nedeniyle içeriye az sayıda katılımcı alındı. İçeriye giremeyen Sudanlılar, ayine katedralin dışındaki alanda katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali