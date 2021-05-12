Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da işlediği 20 hırsızlık suçu nedeniyle 11 yıldır aranan kadın, emniyet tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da işlediği 20 hırsızlık suçu nedeniyle 11 yıldır aranan kadın, emniyet tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, 20 ayrı hırsızlık suçuna karışan ve 11 yıldır aranan Gülistan B. İsimli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda suç makinesi kadının Buhara Mahallesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şafak vakti söz konusu adrese operasyon düzenleyerek kadını yakalamayı başardı. Gözaltına alınan kadın, 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu için cezaevine teslim edildi. Kadının kaldığı evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatız tabanca ile tabancaya ait 56 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(İHA)

Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tek ısırığı 10 dakika içinde öldüren yılanlar Şanlıurfa'da çiftleşme dansı yaparken görüntülendi
Tek ısırığı 10 dakika içinde öldüren yılanlar Şanlıurfa'da çiftleşme dansı yaparken görüntülendi
Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı
Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:50:38. #1.14#

title