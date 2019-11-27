SUBÜ Kaynarca fakülteyesine atama

27.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:14

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcıları ataması gerçekleştirildi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürmesiyle birlikte yapılandırma süreci de devam ediyor. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Kaynarca'da bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dekan yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Sinan Esen ve Dr. Öğretim Üyesi Selma Kılıç Kırılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.



Fakültenin çatısının yaptırılmasındaki desteklerinden dolayı Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'ye de plaket takdim eden Rektör Sarıbıyık, teşekkürlerini ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA