Şubaşı beldesine yeni kütüphane kazandırıldı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki Şehit Mehmet Aydın Ortaokulu'na Meriç Kaymakamlığı ve Meriç Ziraat Odasının işbirliğinde yeni bir kütüphane kazandırıldı.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki Şehit Mehmet Aydın Ortaokulu'na Meriç Kaymakamlığı ve Meriç Ziraat Odasının işbirliğinde yeni bir kütüphane kazandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenen kütüphanenin açılışı İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Öztürk, bilgi edinmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini belirtti.

Büyük medeniyetlerin gücünün kütüphane ve kitap sayılarıyla orantılı olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hayat boyu öğrenme ve okuma yazma becerilerinin artmasına yardımcı olacak bu projeyle, öğrencilerimizin kütüphanede daha fazla vakit geçirdikleri gözlemlenerek ve alınacak, kitap sayısında büyük oranda artış olacaktır.

Şehit Mehmet Aydın okulu öğrencileri, civar köyler ve belde halkına hizmet verecek olan kütüphanemizden 7'den 70'e herkes faydalanacak. Yeni dizayna sahip kütüphanemize 2 bin 500 adet kitap alınarak diğer okullarımıza alınan kitaplarla birlikte 9 bin 500 kitap öğrencilerimize kazandırıldı."

Kaymakam Öztürk, konuşmasının ardından Ziraat Odası Başkanı Türkan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar