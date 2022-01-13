Suat Sırım'ın ölümüyle sonuçlanan 'düştü mü', 'atıldı mı' davası ağır cezada

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan, ardından da 'intihar' raporu doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. hakkında, istenen ikinci raporda cinayet şüphesi çıkınca 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İki kardeş, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Olay, geçen yıl 17 Kasım günü, Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu.

Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede maktul Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmaları istendi. İddianamede eş için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbirader için ömür boyu hapis talep edildi. İddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, ilk duruşma 5 Nisan'da görülecek.