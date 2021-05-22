Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü
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Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba oğul vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldızeli Karacaören köyünde meydana geldi. Mustafa Yıldırım (55), oğlu Murat Yıldırım (30) ile aynı köyde ikamet eden S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ö.A. tarafından kullanılan tabanca ile baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü
Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü
Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü
Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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