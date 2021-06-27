Su Savaşları Çağlar kimdir? Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? Çağlar Demirkapı nereli, biyografisi!

Çağlar Demirkapı TRT Belgesel ekranlarında yaptığı Su Savaşları isimli program ile dikkatleri üzerine çekti. Çağlar Demirkapı'nın arkadaşı Hakan Girginer'le yaptığı bu program birçok izleyici tarafından oldukça beğenildi. Peki, Su Savaşları Çağlar kimdir? Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? Çağlar Demirkapı nereli? Çağlar Demirkapı hayatı ve biyografisi nedir?

Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Çağlar Demirkapı, projeleri sayesinde 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünün sahibi oldu. Merak edilen Çağlar Demirkapı hayatı araştırılmaktadır. Peki, Su Savaşları Çağlar kimdir? Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? Çağlar Demirkapı nereli? Çağlar Demirkapı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SU SAVAŞLARI KİMDİR?

1968 senesinde İzmir'de dünyaya gelen Çağlar Demirkapı, İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteyi İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde okudu. Yüksek lisans eğitimini için ise Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Florida eyaletindeki Atlantic Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü tercih eden Çağlar Demirkapı, dünyanın farklı ülkelerinde su sıkıntısı yaşayan bölgelerde temiz suya erişim adına birçok projelere imza attı.

Ortaokul eğitimini İzmir'de tamamlayan Çağlar Demirkapı, lisede İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'ne gitti. Lisans eğitimini ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Çağlar Demirkapı, projeleri sayesinde 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünün sahibi oldu.

2019 yılında TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen 'Su Savaşları' ismindeki program ile hem dünyada hem de Türkiye'de tanınan Çağlar Demirkapı, TRT ekranlarında Hakan Girginer ile beraber hazırlayıp sundukları televizyon programı vesilesiyle çok kısa bir zaman içinde ciddi bir hedef kitlesi kazandı.

Çağlar Demirkapı, Hakan Girginer ile birlikte TRT ekranlarında izleyicilere sunulan 'Su Savaşları' belgeseli ile dünyanın oldukça farklı kesimlerinde su sıkıntısı çeken kişilerin hayatlarında belki de ilk defa suyla buluşma hikayelerini konu edinen olayları profesyonel bir biçimde izleyicilere aktardı.

Çağlar Demirkapı, yaptığı "Su Savaşları" belgeseli ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) Geleneksel 'Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görülürken, 2019'da Medya Oscarları Ödülleri töreninde Çağlar Demirkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.

ÇAĞLAR DEMİRKAPI EVLİ Mİ?

Çağlar Demirkapı evli ve 2 kız çocuk babasıdır. Çağlar Demirkapı, hem Türkiye'de hem de yurtdışında çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.